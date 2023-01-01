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Rosetta Stone

Rosetta Stone

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: rosettastone.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Rosetta Stone – лучший способ выучить иностранный язык. Отмеченное наградами языковое решение сочетает в себе проверенные методы обучения с лучшей в мире технологией распознавания речи.

Веб-сайт: rosettastone.com

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