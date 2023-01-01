supertranslate

Самый быстрый способ добавить английские субтитры к видео на любом языке. Работает на базе OpenAI Whisper, самого точного в мире механизма преобразования речи в текст!

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