WebCatalog
Dubverse

Dubverse

webapp.dubverse.ai

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Dubverse в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Самый простой (и волшебный) способ дублировать видео. Сделайте свой контент многоязычным одним нажатием кнопки и охватите больше людей.

Веб-сайт: dubverse.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dubverse, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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