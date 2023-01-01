WebCatalog
dupdub

dupdub

dupdub.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для dupdub в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

DupDub — лучший онлайн-генератор голоса с искусственным интеллектом, позволяющий генерировать реалистичные голоса из текста в речь. Мгновенно преобразуйте более 400 человеческих голосов в речь с помощью нашего преобразователя/конвертера голоса уже сегодня!

Веб-сайт: dupdub.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением dupdub, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

PlayHT

PlayHT

play.ht

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

A1SpeechPro

A1SpeechPro

a1speechpro.com

Revoicer

Revoicer

revoicer.com

Typecast

Typecast

typecast.ai

Speakatoo

Speakatoo

speakatoo.com

Fluxon

Fluxon

fluxon.ai

SpeechGen

SpeechGen

speechgen.io

Sofiya

Sofiya

aisofiya.com

Murf AI

Murf AI

murf.ai

BeyondWords

BeyondWords

beyondwords.io

Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности