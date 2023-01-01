WebCatalog
Lingopie

Lingopie

lingopie.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Lingopie в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Изучите новый язык, просто просматривая телепередачи с субтитрами. Получите мгновенный доступ к сотням замечательных зарубежных телешоу на языке, который вы изучаете.

Веб-сайт: lingopie.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lingopie, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

KOCOWA+

KOCOWA+

kocowa.com

Transparent Language

Transparent Language

transparent.com

TV Insider

TV Insider

tvinsider.com

DuoCards

DuoCards

app.duocards.com

LinGo Play

LinGo Play

lingo-play.com

Rosetta Stone

Rosetta Stone

learn.rosettastone.com

Loklok

Loklok

loklok.com

Busuu

Busuu

busuu.com

TrailerSpice

TrailerSpice

trailerspice.com

hayu

hayu

hayu.com

Phlearn

Phlearn

phlearn.com

Fluenz

Fluenz

online.fluenz.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности