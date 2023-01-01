Приложение для языковых карточек. Наслаждайтесь обучением по видео, фильмам или статьям. Изучайте язык с помощью карточек. Учитесь, просматривая видео на целевом языке.

Веб-сайт: duocards.com

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