Приложение для изучения языков — изучайте язык, общаясь с носителями языка по всему миру.

Веб-сайт: hellotalk.com

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