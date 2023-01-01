Angula — это приложение, которое обучает африканским языкам, используя голос носителей языка. Мы предлагаем вам небольшие уроки, разработанные экспертами по языку, аудиозаписи, записанные носителями языка, и многое другое.

Веб-сайт: angula.app

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