Kalender
termine.schule
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kalender в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: termine.schule
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kalender, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Possip
weeklypossip.com
DIKSHA
diksha.gov.in
Dinantia
app.dinantia.com
Liveli Planner
app.liveliplanner.com
EduBrisk
app.edubrisk.com
Edmodo
new.edmodo.com
Google Classroom
classroom.google.com
iCloud Calendar
icloud.com
ThinkWave
thinkwave.com
Schoology
app.schoology.com
edumerge
app.edumerge.com
Musicnotes
musicnotes.com