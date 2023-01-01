WebCatalog
EduBrisk

EduBrisk

edubrisk.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для EduBrisk в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Целостная, дружественная к мозгу облачная платформа обучения для учащихся школ CBSE/ICSE, учителей и родителей. Научитесь быстро учиться, инклюзивно преподавать и эффективно наставлять на наших семинарах. Создайте и распространите свой собственный банк знаний по методам памяти и логики, от школы к государственным службам CLAT и т. д.

Веб-сайт: edubrisk.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением EduBrisk, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Possip

Possip

weeklypossip.com

DIKSHA

DIKSHA

diksha.gov.in

Nagwa

Nagwa

nagwa.com

Osmosis

Osmosis

osmosis.org

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Dinantia

Dinantia

dinantia.com

Edmodo

Edmodo

edmodo.com

ManageBac

ManageBac

managebac.com

Acellus

Acellus

acellus.com

ThinkWave

ThinkWave

thinkwave.com

edunation

edunation

edu-nation.net

Kalender

Kalender

termine.schule

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности