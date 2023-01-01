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Kahoot! Create

Kahoot! Create

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Веб-сайт: kahoot.com

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Создайте свои собственные кахуты и узнайте что-то новое! Кахут! приносит волшебство обучения для студентов, учителей, офисных супергероев, любителей викторин и тех, кто учится на протяжении всей жизни. Кахут! — это игровая обучающая платформа, которая ежегодно привлекает и развлекает более 1 миллиарда игроков в школе, на работе и дома. Бесплатно зарегестрироваться!

Веб-сайт: kahoot.com

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