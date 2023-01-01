Legends of Learning

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-ИГРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ Более 2000 увлекательных математических и естественных игр, соответствующих учебной программе, созданных для вовлечения учащихся и помощи учителям в использовании моделей гибридного, смешанного и дистанционного обучения.

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