Nagwa — стартап в области образовательных технологий, целью которого является помочь учителям преподавать, а ученикам учиться.

Веб-сайт: nagwa.com

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