Nagwa
nagwa.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Nagwa в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: nagwa.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Nagwa, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
EduBrisk
app.edubrisk.com
Osmosis
osmosis.org
itslearning
itslearning.com
Legends of Learning
app.legendsoflearning.com
Edmodo
new.edmodo.com
Startup School
startupschool.org
Dinantia
app.dinantia.com
CS First
csfirst.withgoogle.com
Github Education
education.github.com
CK-12
ck12.org
TeacherOn
teacheron.com
Yup for Tutors
tutor.yup.com