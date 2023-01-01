Узнайте, как открыть компанию, с помощью ведущего в мире акселератора стартапов — Y Combinator. Startup School — это 8-недельный онлайн-курс о том, как запустить стартап.

Веб-сайт: startupschool.org

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