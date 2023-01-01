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Hacker News

Hacker News

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Веб-сайт: ycombinator.com

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Hacker News — это сайт социальных новостей, посвященный информатике и предпринимательству. Им управляет инвестиционный фонд Пола Грэма и инкубатор стартапов Y Combinator. В целом контент, который можно отправить, определяется как «все, что удовлетворяет интеллектуальное любопытство».

Веб-сайт: ycombinator.com

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