Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Hacker News — это сайт социальных новостей, посвященный информатике и предпринимательству. Им управляет инвестиционный фонд Пола Грэма и инкубатор стартапов Y Combinator. В целом контент, который можно отправить, определяется как «все, что удовлетворяет интеллектуальное любопытство».

Веб-сайт: ycombinator.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Hacker News, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.