Символический идентификатор — это сочетание социальных сетей и платформ управления знаниями, на которых проводятся дискуссии, исследования и другие научные продукты, приносящие пользу широкой публике.

Веб-сайт: symbolic.id

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