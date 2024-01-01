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elv.ai

elv.ai

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Веб-сайт: elv.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Мы объединяем возможности искусственного интеллекта и обученных модераторов-людей, чтобы способствовать безопасным и вежливым онлайн-дискуссиям в профилях социальных сетей и на веб-сайтах. ИИ автоматически обнаруживает и скрывает вредоносные комментарии, а модераторы-люди защищают свободу слова, предотвращая ложные срабатывания. Мы предлагаем сложный и комплексный инструмент управления сообществом, который не только автоматически модерирует онлайн-дискуссии, но и дает представление о вашей аудитории и ее эмоциях. Он объединяет управление всеми вашими профилями и веб-сайтами в социальных сетях в одном месте, предлагая полный обзор вашего сообщества.

Категории:

Productivity
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: elv.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением elv.ai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

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