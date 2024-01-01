Мы объединяем возможности искусственного интеллекта и обученных модераторов-людей, чтобы способствовать безопасным и вежливым онлайн-дискуссиям в профилях социальных сетей и на веб-сайтах. ИИ автоматически обнаруживает и скрывает вредоносные комментарии, а модераторы-люди защищают свободу слова, предотвращая ложные срабатывания. Мы предлагаем сложный и комплексный инструмент управления сообществом, который не только автоматически модерирует онлайн-дискуссии, но и дает представление о вашей аудитории и ее эмоциях. Он объединяет управление всеми вашими профилями и веб-сайтами в социальных сетях в одном месте, предлагая полный обзор вашего сообщества.

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Веб-сайт: elv.ai

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