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Acellus

Acellus

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: acellus.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Школы по всей стране обратились к акселератору обучения Acellus, чтобы помочь учащимся и учителям добиться лучших результатов на протяжении всего процесса обучения.

Веб-сайт: acellus.com

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