Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

CK-12 — это приложение, которое помогает учащимся и учителям улучшить обучение K-12 во всем мире, предоставляя материалы и инструменты для самостоятельного обучения.

Веб-сайт: ck12.org

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