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CK-12

CK-12

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: ck12.org

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CK-12 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

CK-12 — это приложение, которое помогает учащимся и учителям улучшить обучение K-12 во всем мире, предоставляя материалы и инструменты для самостоятельного обучения.

Веб-сайт: ck12.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CK-12, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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