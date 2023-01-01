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Math is Fun

Math is Fun

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Веб-сайт: mathsisfun.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Математика объясняется простым языком, а также головоломки, игры, рабочие листы и иллюстрированный словарь. Для детей K-12, учителей и родителей.

Веб-сайт: mathsisfun.com

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