Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Математика объясняется простым языком, а также головоломки, игры, рабочие листы и иллюстрированный словарь. Для детей K-12, учителей и родителей.

Веб-сайт: mathsisfun.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Math is Fun, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.