Zearn — это популярная платформа для изучения математики, которая помогает детям изучать концепции, находить смысл и понимать математику. Бесплатно для учителей, всегда. Начать.

Веб-сайт: zearn.org

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