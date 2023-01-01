WebCatalog
Prodigy

Prodigy

prodigygame.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Prodigy в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Начните обучающее приключение вместе с Prodigy Разбудите воображение и откройте для себя мир, полный приключений по математике и английскому языку, с помощью игрового обучения. Prodigy Math и Prodigy English открывают практику навыков, соответствующих учебной программе, которая поддерживает интерес детей!

Веб-сайт: prodigygame.com

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