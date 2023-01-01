Education Perfect — это платформа преподавания и обучения, ориентированная на учебную программу для учителей и родителей для детей 5–12 лет.

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