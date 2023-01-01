Контент соответствует национальным и государственным стандартам, гибкий для поддержки соответствующей учебной программы. Найдите идеальный контент для уроков. Выйдите за рамки книги.

Веб-сайт: newsela.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Newsela, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.