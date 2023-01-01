Curio — это удобный сервис, позволяющий специалистам в области образования легко находить и изучать контент CBC/Radio-Canada, тщательно отобранный с учетом его академической ценности и адаптированный к их учебной программе.

Веб-сайт: curio.ca

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Curio, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.