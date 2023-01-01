abeka
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для abeka в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: abeka.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением abeka, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Teachtci Teacher
teachtci.com
Education Perfect
educationperfect.com
Savvas Realize
savvas.com
Teachtci Student
teachtci.com
ClickView Australia
clickview.com.au
Stile
stileeducation.com
ClickView
clickvieweducation.com
MyEducator
myeducator.com
Kiddom
kiddom.co
Imagine Learning
imaginelearning.com
Hal Leonard
halleonard.com
The Odin Project
theodinproject.com