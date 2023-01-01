Образовательные ресурсы для гостиных и классных комнат. Комплексная, основанная на Библии учебная программа, учебники, учебные пособия и многое другое для дошкольников–12 классов с проверенным спиральным подходом к обучению.

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