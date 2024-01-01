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Allen

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В ALLEN Digital мы возглавляем технологический подход к образованию, привлекая лучших технических специалистов из ведущих технологических компаний. Благодаря нашему стратегическому сотрудничеству с Bodhi Tree Systems, известной венчурной фирмой, известной созданием и масштабированием высокотехнологичных брендов, мы совершаем революцию в образовании, используя подход, ориентированный на технологии. Мы решаем две важнейшие проблемы в нынешней образовательной среде: необходимость уделять больше внимания целостному обучению и принятие универсального подхода. Мы используем искусственный интеллект для разработки инновационной образовательной платформы, которая предоставит студентам захватывающий комплексный опыт обучения. Наша цель — трансформировать образование, предоставляя персонализированный опыт обучения, выходящий за рамки традиционных классных комнат, удовлетворяя индивидуальные потребности в обучении и способствуя значительному улучшению результатов обучения.

Веб-сайт: allen.in

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