Khan Global Studies (KGS) — это ведущая онлайн-платформа в области образовательных технологий, которая предоставляет студентам доступный и всесторонний опыт обучения для различных конкурсных экзаменов.

Веб-сайт: khanglobalstudies.com

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