Присоединяйтесь к одной из самых надежных в Индии серий онлайн-тестов для экзаменов JEE Main, JEE Advanced, BITSAT, WBJEE, MHT CET и других конкурсных инженерных экзаменов.

Веб-сайт: quizrr.in

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Quizrr, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.