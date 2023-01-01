Vidyamandir Classes

Имя, которое является синонимом успеха, VMC является ведущим институтом коучинга для IIT-JEE, NEET, Foundation и других престижных экзаменов, таких как BITSAT, KVPY и т. д. Имея успешную историю, продолжающуюся более 3 десятилетий, и самые высокие показатели отбора, это, несомненно, лучший выбор, когда дело доходит до выбора института коучинга. Огромный успех включает в себя более 10 000 выборов для JEE Mains за последние 5 лет, более 1 000 выборов в JEE Advanced в год и 87,5% выборов в NEET за последний год.

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