WebCatalog
Toppersexam

Toppersexam

toppersexam.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Toppersexam в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Toppersexam.com — лучший в Индии сайт для бесплатных пробных тестов или серии онлайн-тестов 2023 года, а также важных вопросов и MCQ. Также доступны книги и электронные книги, практический набор на хинди и английском языке. Бумага для моделей, бумага для вопросов, бумага предыдущего года, печатные материалы, образцы бумаги для всех государственных органов. экзамены в 2023 году.

Веб-сайт: toppersexam.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Toppersexam, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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