WebCatalog

HotelRunner

HotelRunner

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: hotelrunner.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Подход к путешествиям и гостеприимству, ориентированный на продажи. Инновационная, комплексная, интегрированная платформа управления продажами, операциями и дистрибуцией, объединяющая туристическую индустрию.

Веб-сайт: hotelrunner.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением HotelRunner, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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