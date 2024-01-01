What is Pigment? Pigment is a business planning platform. By bringing together people, data and processes into an intuitive, adaptable, integrated platform, teams can quickly build trusted strategic and operational business plans to drive growth, react to change and future-proof their business. Industry-leading companies like Klarna, Figma, Airtable, PVH and Webhelp trust Pigment every day, allowing them to make confident and accurate decisions.

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