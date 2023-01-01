Боба: второй пилот искусственного интеллекта для генеративного мышления Сигналы и тенденции исследований. Боба может искать в Интернете статьи и новости, которые помогут вам ответить на вопросы качественного исследования. Выдвигайте идеи: представляйте сценарии будущего. Построение сценариев — это процесс создания историй, ориентированных на будущее, путем исследования сигналов изменений в бизнесе, культуре и технологиях. Сценарии используются для обобщения полученных знаний в контекстуальном повествовании, стимулирования различного мышления о продукте, проведения тестирования устойчивости/желательности и/или информирования о стратегическом планировании. Придумывайте идеи: стратегии мозгового штурма. Используя структуру стратегии «Игра ради победы», я могу помочь вам провести мозговой штурм по поводу выбора «где играть» и «как выиграть», основываясь на стратегических подсказках и возможных будущих сценариях. Раскадровка. Боба может помочь вам создать раскадровки для сценариев текущего или будущего состояния.

Веб-сайт: boba-ai.com

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