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Qualitative

Qualitative

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Веб-сайт: qualitative.io

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Качественный интерфейс позволяет очень легко приглашать, планировать и проводить сеансы исследования пользователей.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: qualitative.io

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Альтернативы

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

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CoNote

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Writesonic

writesonic.com

HubUX

HubUX

hubux.com

SocialWeaver

SocialWeaver

socialweaver.com

Loop11

Loop11

loop11.com

The User Interview Exchange

The User Interview Exchange

userinterviewexchange.com

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