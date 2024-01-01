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HubUX

HubUX

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: hubux.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для HubUX в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

HubUX — это исследовательская платформа для управления частными панелями, качественной автоматизации, включая вопросы для видеопрослушивания и опросы.

Категории:

Business
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: hubux.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением HubUX, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

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ruttl.com

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inspiresoftware.com

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Sacra

Sacra

sacra.com

VidGrid

VidGrid

vidgrid.com

FocusGroupIt

FocusGroupIt

focusgroupit.com

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