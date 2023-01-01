Платформа найма корпоративного уровня HireVue — это комплексное решение для подбора персонала, включая видеоинтервью, оценку найма, автоматизацию искусственного интеллекта и многое другое.

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