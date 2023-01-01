Комплексное программное обеспечение для подбора персонала на базе искусственного интеллекта, обеспечивающее долгосрочную перспективу. недорогая стратегия поиска/найма, предлагающая автоматизацию рабочих процессов, воспитание, подбор партнеров по производительности, самооценку, рекомендации и многое другое.

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