Предоставляет руководителям найма и рекрутерам мощное и универсальное решение для поиска и отслеживания кандидатов бесплатно.

Веб-сайт: recruiter.mightyrecruiter.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MightyRecruiter, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.