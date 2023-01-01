Join.com — это бесплатное программное обеспечение для привлечения талантов и отслеживания кандидатов, которое помогает малому и среднему бизнесу правильно нанимать сотрудников. Join предлагает оптимизированный, интуитивно понятный инструмент для совместной работы, позволяющий оптимизировать процесс найма рекрутеров по всей Европе и за ее пределами. С помощью Join рекрутеры могут создавать красивые и эффективные объявления о вакансиях, продвигать их на ведущих досках объявлений одним щелчком мыши и централизованно управлять процессом найма. Все это в мгновение ока и бесплатно!

Веб-сайт: join.com

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