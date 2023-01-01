WebCatalog
JOIN

JOIN

join.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для JOIN в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Join.com — это бесплатное программное обеспечение для привлечения талантов и отслеживания кандидатов, которое помогает малому и среднему бизнесу правильно нанимать сотрудников. Join предлагает оптимизированный, интуитивно понятный инструмент для совместной работы, позволяющий оптимизировать процесс найма рекрутеров по всей Европе и за ее пределами. С помощью Join рекрутеры могут создавать красивые и эффективные объявления о вакансиях, продвигать их на ведущих досках объявлений одним щелчком мыши и централизованно управлять процессом найма. Все это в мгновение ока и бесплатно!

Веб-сайт: join.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением JOIN, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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