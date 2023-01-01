Candydate — это платформа видеорекрутинга с поддержкой искусственного интеллекта, которая упрощает процесс найма для малого бизнеса, делая его таким же приятным, как конфетка.

Веб-сайт: candydate.app

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