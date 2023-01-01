Craft.io — это инструмент управления продуктами, который позволяет менеджерам продуктов выполнять свою работу, включая сбор отзывов, планирование, принятие решений, составление дорожных карт и многое другое в одном специально созданном инструменте, который интегрируется с наиболее часто используемыми сегодня платформами. Craft.io становится системой учета продуктов: авторитетным источником данных, подтверждающим эти важные решения по продукту, что позволяет менеджерам по продуктам быть более уверенными, влиять на заинтересованные стороны и руководить с авторитетом.

Веб-сайт: craft.io

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