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Craft.io

Craft.io

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Веб-сайт: craft.io

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Craft.io — это инструмент управления продуктами, который позволяет менеджерам продуктов выполнять свою работу, включая сбор отзывов, планирование, принятие решений, составление дорожных карт и многое другое в одном специально созданном инструменте, который интегрируется с наиболее часто используемыми сегодня платформами. Craft.io становится системой учета продуктов: авторитетным источником данных, подтверждающим эти важные решения по продукту, что позволяет менеджерам по продуктам быть более уверенными, влиять на заинтересованные стороны и руководить с авторитетом.

Веб-сайт: craft.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Craft.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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