BugHerd — это инструмент визуального отслеживания ошибок на веб-сайте для веб-агентств, разработчиков и менеджеров по продуктам, который улучшает общение между командами.

Веб-сайт: bugherd.com

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