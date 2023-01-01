Sirvez — это облачный инструмент, разработанный для компаний, занимающихся интеграцией аудиовизуальных систем, для оцифровки управления рабочими процессами. Система значительно повышает эффективность управления персоналом, проектами и продуктами, одновременно улучшая отношения с заинтересованными сторонами. Он был разработан при тесном сотрудничестве с аудиовизуальными интеграторами и конечными пользователями, гарантируя, что продукт соответствует своему назначению и отвечает потребностям рынка AV/IT.

Веб-сайт: sirvez.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sirvez, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.