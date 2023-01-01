smartQ
getsmartq.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для smartQ в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: getsmartq.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением smartQ, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
WorkTrail
worktrail.net
Zellim
app.zellim.com
LogicalPlan
app.logicalplan.com
Taskworld
enterprise.taskworld.com
Goalscape
goalscape.com
Flow-e
identity.flow-e.com
Amazing Marvin
app.amazingmarvin.com
Upwave
accounts.upwave.io
PomoDoneApp
app.pomodoneapp.com
Plaky
app.plaky.com
Trickle
app.trickle.so
Hightail
spaces.hightail.com