smartQ — визуальная доска задач, подходящая для любого рабочего процесса! Это позволяет вам легко распределять работу, отслеживать ее ход и сотрудничать с вашей командой онлайн. smartQ может отслеживать задачи, проблемы, заявки — его можно настроить под любой рабочий процесс.

Веб-сайт: getsmartq.com

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