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PomoDoneApp

PomoDoneApp

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: pomodoneapp.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PomoDoneApp в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

PomoDone — это самый простой способ отслеживать ваш рабочий процесс с помощью техники Pomodoro поверх вашей текущей службы управления задачами. Это помогает вам сосредоточиться на самых важных задачах и улучшает умственную активность, поэтому вы ДЕЛАЕТЕ больше.

Веб-сайт: pomodoneapp.com

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