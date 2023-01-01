Тайм-менеджмент, управление вниманием. Система учета рабочего времени Pomodizer основана на методе Pomodoro — выберите самую важную задачу в данный момент и работайте над ней без перерывов, отвлекающих факторов и даже переключений в течение 25 минут, а затем вознаградите себя 5-минутным отдыхом. Если вам это удалось – поздравляем, вы заработали еще один «помидор»!

Веб-сайт: pomodizer.com

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