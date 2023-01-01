Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

KanbanFlow — это инструмент экономичного управления проектами, позволяющий сотрудничать между членами команды в режиме реального времени. Поддерживает технику Pomodoro для отслеживания времени.

Веб-сайт: kanbanflow.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением KanbanFlow, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.