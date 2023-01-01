Облачное программное обеспечение для управления проектами, которое поддерживает планирование и выполнение бережливого производства со специальной интеграцией BIM.

Веб-сайт: visilean.com

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