Программное обеспечение Mission Met катализирует эффективность и процесс стратегического планирования некоммерческой организации. Наше программное обеспечение, основанное на более чем 20-летнем опыте стратегического планирования и стремлении к простоте, служит основой для всего, что связано со стратегией и реализацией организации, что упрощает вашу работу в качестве исполнительного директора и совета директоров.

Веб-сайт: missionmet.com

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